Лилия Чанышева подала жалобу на приговор

Адвокат экс-координатора уфимского штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов) Рамиль Гизатуллин подал жалобу на приговор своей подзащитной. Об этом он сообщил «Ъ-Уфа».

«Очевидно, что большинство «признательных» показаний были даны свидетелями на условиях прекращения уголовного преследования, смягчения обвинения, переквалификации их действий или освобождения из–под стражи, что позволило следствию искусственно создать доказательства вины моей подзащитной»,— отметил адвокат.

Также, по его словам, у ряда допрошенных свидетелей были причины для оговора: «Люди, которые не имеют юридического образования и не обладают юридическими познаниями, дают показания чистым юридическим языком, используя в точности все понятия, которые указаны в диспозиции инкриминируемых статей УК РФ и законодательства об экстремизме».

В середине июня госпожа Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). По первому обвинению ей назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. руб. Кроме того, суд запретил ей в течение семи лет «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, а также организацией, проведением массовых мероприятий, с участием в них и посещением мест их проведения» и установил ограничение свободы на два года. За призывы к экстремизму и участие в деятельности НКО суд освободил госпожу Чанышеву от наказания в связи с истечением срока давности. Гособвинение требовало для подсудимой 12 лет лишения свободы.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте