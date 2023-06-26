Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В одном диком-диком штате

Антирасистские ужасы в фильме «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы»

В прокате — «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» (Trinket Box) Патрисии Кепы и Экори Уайта. Михаил Трофименков, не ожидавший от фильма с таким прокатным названием ничего, кроме беспощадного и бессмысленного трэша, был отчасти приятно разочарован.

Примерив старинную подвеску, Ава (Оги Дьюк) вынуждена наблюдать за тем, как неприятно меняется реальность

Примерив старинную подвеску, Ава (Оги Дьюк) вынуждена наблюдать за тем, как неприятно меняется реальность

Фото: Anchored Lens Productions

Примерив старинную подвеску, Ава (Оги Дьюк) вынуждена наблюдать за тем, как неприятно меняется реальность

Фото: Anchored Lens Productions

Пролог фильма, датированный 1936 годом, наводит на мысль, что Кепа и Уайт учились в советской школе, где беззаветно полюбили стихотворение Сергея Михалкова «Есть Америка такая»: «Изуверскими делами / Он теперь известен всем — / В диком штате Алабаме / Страшный город Бирмингем». Михалков оперативно откликался на подавление в штате Алабама, имеющем самую расистскую в США репутацию, выступлений афроамериканцев против сегрегации. «Ты хотел свою сестренку / Видеть с куклой на траве,— / Шестилетнюю девчонку / Куклой бьют по голове!»

Вот и в «Шкатулке» маленькая Мэри Энн из Алабамы тоже играет с куклой на траве и тоже сталкивается с расовой сегрегацией, пусть и с другой стороны, чем михалковская беби. Экранная девочка белая и, несмотря на нежный возраст, усвоила от родителей, что негры не люди. В отличие от старшей сестры: крошка застукала ее милующейся в постели с чернокожим парнем. Тут, как водится, вернулся домой красномордый папа: немыслимый в жестоковыйной Алабаме скандал не мог не разрешиться кровопролитием. Причем, как выяснится в финале, гораздо более обильным, чем покажется изначально.

Впрочем, на протяжении трех четвертей фильма Кепа и Уайт заставляют зрителей с недоуменным раздражением гадать, к чему все это было. Пространство между ярким прологом и выразительным финалом занято среднестатистическим и вялым пересказом всех клише фильмов о домах, пораженных древним проклятием. О том, что дом проклят, можно догадаться по подозрительно низкой цене, за которую он выставлен на продажу, и по частой смене владельцев. Однако же сами герои фильмов, снятых в этом поджанре, в кино, очевидно, никогда не ходили, никаких «Ужасов Амитивилля» не видели и искренне радуются переезду в недорогой особнячок в тихом-тихом пригороде.

В такой вот уютный домик и переезжает уже в наши дни смешанная пара: чернокожий Майк (Экори Уайт) и белая Ава (Оги Дьюк). О них, кроме цвета кожи, сказать нечего. Известно только то, что Майку отсюда гораздо ближе ездить на работу. О самой работе известно, что она «очень нервная», но, очевидно, доходная: Ава может позволить себе бездельничать в новом доме, очень скоро напоминающем добровольную тюрьму. Хотелось бы видеть в Майке и Аве идеальную семью: Майк сюсюкает по телефону с тещей, Ава — с мужниным братаном, и все на седьмом небе от счастья, узнав о ее беременности. Но выглядит Майк отпетым домашним тираном и капризным хамом, третирующим жену по поводу и без повода.

Ава могла бы подружиться со старушкой-соседкой (Сандра Эллис Лафферти), подарившей ей в честь переезда пресловутую шкатулку со старинной подвеской внутри. Но та оказывается, что сразу просекает Майк — «Ты слышала, что она назвала меня боем!»,— расисткой старой школы. Но опять-таки, если бы герои ходили в кино, они бы поняли, что к ним наведалась не просто расистка, это еще полбеды, а натуральная ведьма. Ведь соседка со своими седыми патлами выглядит один к одному так, как уже выглядели ведьмы в сотнях фильмов.

Короче говоря, с тех пор, как Ава примерила подвеску, в доме началось что-то не то. Именно «что-то»: более невнятного и однообразного саспенса, чем в «Шкатулке», еще поискать надо. Шорохи, скрипы, постукивания, слышные лишь Аве, ее приступы лунатизма и провалы в памяти. Ночные кошмары, преследующие обоих супругов. Кошмары по замыслу авторов столь выразительные, что грань между явью и сном исчезает, но на деле скучные и какие-то скомканные. Вся эта психологическая подготовка к неизбежно кровавому финалу занимает непропорционально много экранного времени и способна скорее усыпить зрителя, чем обострить его нервы. Ему остается только гадать, как все это связано с трагедией 1936 года, и подозревать в соседке ту самую Мэри Энн, которой должно быть уже под сто лет.

Финал расставит все более или менее по местам. Фильм окажется, как и явствовало из пролога, притчей о расовой нетерпимости. Потусторонние силы — метафорой неизбывного «обыкновенного фашизма» по-американски. Из этого замысла мог бы получиться отличный фильм минут на тридцать, если бы Кепа и Уайт не разменяли его, слегка наступив на горло своему гражданскому мужеству, на уцененные жанровые эффекты.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...