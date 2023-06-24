Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

Пресс-служба белорусского президента сообщила, что Александр Лукашенко снова позвонил Владимиру Путину. Президент России поблагодарил его за переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Пресс-служба Кремля о разговоре пока не сообщала.

«Президент Белоруссии подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Это второй разговор президентов за этот день. Владимир Путин утром позвонил Александру Лукашенко и рассказал о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер».

Вечером белорусская сторона сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России» и согласованы гарантии для ЧВК. Суть договоренностей не раскрывалась. После этого Евгений Пригожин объявил, что колонны его бойцов разворачиваются и уходят в полевые лагеря.

Мятеж ЧВК «Вагенр» начался вчера вечером, 23 июня. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону.

ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу (до 20 лет лишения свободы). Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

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