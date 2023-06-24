Российские банки резко повысили курс обмена валют

В ночь на 24 июня, после нескольких заявлений основателя ЧВК «Вагнер» в адрес Минобороны, крупные российские банки повысили курс обмена валют. Речь идет в том числе о ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке, Тинькофф и МТС-банке, обратил внимание Frank Media.

Курс обмена в Райффайзенбанке — 97,55 руб./$ и 106,4 руб./€, ВТБ — 94,5 руб./$ и 102,5 руб./€, Газпромбанке — 97,3 руб./$ и 104,3 руб./€, в Альфа-банке — 96,77 руб./$ и 106,21 руб./€, в МТС-банке — 95,65 руб./$ и 104,1 руб./€.

На 24 июня курс Центробанка установлен на уровне 84,1 руб./$ и 91,5 руб./€.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», а также сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел». К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин назвал это мятежом и предательством России.