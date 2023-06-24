Главные новости к утру 24 июня

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Минобороны назвало заявления предпринимателя «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Военное ведомство утверждает, что украинская армия воспользовалась «провокацией Пригожина» для подготовки к наступлению на бахмутском направлении.

ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Генпрокуратура сочла эти действия законными. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать Евгения Пригожина.

Генерал армии Сергей Суровикин призвал ЧВК «Вагнер» «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации». Первый замначальника Главного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев назвал заявления Евгения Пригожина ударом в спину президенту и попыткой госпереворота.

Во многих регионах России усилены меры безопасности. В Москве и Подмосковье проводят антитеррористические мероприятия. В Московской области жителям рекомендовали воздержаться от поездок на юге региона, в Ростовской области — не выходить из дома и не ездить в центр Ростова-на-Дону, в Воронежской области — не ездить по М-4 из-за движения военной техники, в Липецкой области — отказаться от поездок на юг.

Во многих городах и регионах Украины ночью произошли взрывы. Почти всю ночь во многих населенных пунктах звучала воздушная тревога.

Американская разведка не нашла доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Это следует из рассекреченного отчета аппарата директора Национальной разведки США.