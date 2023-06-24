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Коммерсантъ FM
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Губернатор призвал жителей не ездить в центр Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вновь рекомендовал жителям не выходить из домов. Он также призвал граждан отказаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Причины, по которым жители должны соблюдать такие меры, он снова не уточнил.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома»,— написал господин Голубев в Telegram.

Официальные лица не сообщают о том, что происходит в Ростове-на-Дону. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы направились в Ростов-на-Дону и перешли границу. Официальных подтверждений этому не было. На этом фоне власти Ростовской области рекомендовали жителям не выходить из домов, власти Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в том числе в Воронежскую область. Правительство Воронежской области попросило жителей не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина.

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