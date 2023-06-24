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Коммерсантъ FM
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Губернатор рекомендовал жителям Подмосковья воздержаться от поездок на юге области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Усилены меры безопасности. Он попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.

«Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие»,— написал господин Воробьев в Telegram.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Различные меры безопасности введены и в нескольких других российских регионах из-за ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В Москве проводят антитеррористические мероприятия, в Ростовской области жителям рекомендовано не выходить из домов, в Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в Воронежской области — не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники. В Москве проводят антитеррористические мероприятия.

Минобороны назвало заявления Евгения Пригожина об ударах по позициям ЧВК «информационной провокацией» и отвергло обвинения. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина.

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