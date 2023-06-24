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Коммерсантъ FM
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В Киеве, Днепре и Харькове произошли взрывы

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Во многих городах и областях произошли взрывы. Власти сообщают о работе средств противовоздушной обороны.

Воздушная тревога возобновилась в Киеве в 2:20 — спустя примерно три часа после предыдущей, следует из данных официальной карты оповещений. Местные СМИ сообщают, что в столице произошло несколько серий взрывов. Мэр Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Соломенском районе города. По его словам, есть повреждения на автостоянке, наблюдается задымление на верхних этажах жилого дома.

Средства ПВО работают в Киевской, Черкасской и Днепропетровской области, утверждают местные власти. В СМИ сообщается о взрывах в пригороде Днепра, Харькове и Кременчуге. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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