1,6 млрд рублей заработали санатории в Удмуртии по итогу 2022 года

В 2022 году доходы санаторно-курортных организаций в Удмуртии составили 1,6 млрд руб. от предоставленных услуг. По данным Удмуртстата, стоимость двух дней в санатории составила 3291 руб., что на 581 рубль больше ценника за предыдущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего за год в лечебно-оздоровительном комплексе отдохнули 72 тыс. человек, что соответствует уровню 2021 года. Из общей численности более трети составляли дети, почти четверть — граждане старше 55 лет. Санатории республики также приняли по путевкам 18 иностранцев.

Для 74% человек целью поездки стали лечебные и оздоровительные процедуры, 23% — отпуск, досуг и отдых, менее 3% — деловые и профессиональные цели.