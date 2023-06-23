Бенефициар «Интерторга» снял арест со своего имущества

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снял арест с имущества Мушвига Абдуллаева, бывшего владельца торгового дома «Интерторг», управлявшего торговыми сетями SPAR и «Народная семья». Активы были «заморожены» в обеспечение иска о привлечении господина Абдуллаева к субсидиарной ответственности по долгам «Интерторга» на сумму 16,843 млрд рублей. В начале июня 2023 года признал действия бизнесмена в предбанкротный период добросовестными и направленными на стабилизацию положения компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выручка «Интерторга» в 2018 году составила 74 млрд рублей, в 2019 году — 57 млрд рублей, и в начале 2019 года на счетах ритейлера находилось более 1,1 млрд рублей денежных остатков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Выручка «Интерторга» в 2018 году составила 74 млрд рублей, в 2019 году — 57 млрд рублей, и в начале 2019 года на счетах ритейлера находилось более 1,1 млрд рублей денежных остатков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «ТД Интерторг» вошло в процедуру банкротства в 2020 году из-за долгов перед контрагентами и банками на общую сумму около 16 млрд рублей, из которых почти половину составляли кредиты Сбербанка. Поначалу контроль над процедурой банкротства ритейлера перехватили структуры, дружественные должнику, но в 2021 году Сбер (точнее, его дочерняя структура — ООО «СБК Гранд») добился смены конкурсного управляющего: вместо Сергея Безруких из СРО «Достояние» был назначен Кирилл Пестряков из СРО «Континент». Однако не прошло и полугода, как господин Пестряков был отстранен от конкурсного управления «Интерторгом» по заявлению других кредиторов компании. Вскоре после этого Сбер принял решение уступить свои права требования к ритейлеру, и в дело о банкротстве заявился его правопреемник — ЗПИФ «Невский берег» под управлением УК «Геокапитал» уфимского бизнесмена Василия Пеганова. Новый кредитор добился назначения новым конкурсным управляющим Дениса Уткина из СРО «Содружество», который в мае 2022 года подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: бывшего руководителя и основного бенефициара ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, его брата Аллахверди Абдуллаева (владевшего 1% в ритейлере), а также главного бухгалтера торговой сети Евгению Торопову, финансового директора Марину Левинтову и руководителя службы внешнего аудита Михаила Женило. В рамках иска суд наложил арест на все имущество всех ответчиков в пределах требуемой суммы — 16,8 млрд рублей.

Братья Абдуллаевы в ответ на обвинения со стороны кредиторов заявили, что ухудшение финансового положения их компании возникло лишь в октябре 2019 года в результате приостановления Сбербанком в одностороннем порядке операций по кредитованию в рамках открытой кредитной линии на 340 млн рублей и овердрафта на 150 млн рублей. В результате 490 млн рублей пришлось изымать из оборота, что повлекло сбой в расчетах с поставщиками. При этом Мушвиг Абдуллаев до конца декабря 2019 года предпринимал попытки преодолеть возникшие сложности, которые заключались в ведении переговоров со Сбером с целью разблокировки кредитования и привлечения дополнительного финансирования. Сберу были обещаны дополнительные залоги, а параллельно бенефициар «Интерторга» вел переговоры с другими торговыми сетями — «Лентой», «Магнитом», «Дикси», «Верным» и другими — о продаже бизнеса. «Был разработан план выхода из сложившейся ситуации, который предоставлялся Сбербанку и потенциальным инвесторам»,— сообщили бизнесмены суду. При этом вплоть до начала 2020 года «Интерторг» вел расчеты с контрагентами, а сделок, которые могли стать причиной объективного банкротства, вовсе не совершал.

Суд, изучив доводы сторон, постановил, что контролирующим «Интерторг» лицом из всех ответчиков можно считать только Мушвига Абдуллаева, который и владел, и руководил обществом на протяжении всей его деятельности. Управляющему не удалось доказать, что остальные могли давать указания или иным образом определять деятельность должника.

В рамках обособленного производства о субсидиарной ответственности суд назначил финансовую экспертизу, перед которой поставил вопрос оценки бизнес-решений Мушвига Абдуллаева в предбанкротный период. По мнению кредиторов, объективное банкротство «Интерторга» наступило еще в январе 2019 года, и целый год компания лишь имитировала нормальную деятельность с целью ввести контрагентов в заблуждение. Из этого следовало, что Мушвиг Абдуллаев должен был объявить о банкротстве компании на год раньше, чем это случилось на самом деле. Однако эксперт указал, что «моментом возникновения у Общества признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, а также состояния объективного банкротства является четвертый квартал 2019 года». То есть как раз тогда, когда Сбер отказал в продолжении кредитования, что наложилось на объективные факторы, такие как «снижение выручки в 2019 году вследствие закрытия 137 филиалов и открытия 130 новых филиалов, находящихся в исследуемом периоде на этапе внедрения».

По данным отчетности, выручка «Интерторга» в 2018 году составила 74 млрд рублей, в 2019 году — 57 млрд рублей, и в начале 2019 года на счетах ретейлера находилось более 1,1 млрд рублей денежных остатков, так что «само по себе наличие задолженности перед отдельными кредиторами не свидетельствует о наступлении объективного банкротства должника ни на 31.12.2018, ни на 30.09.2019»,— постановил суд.

Конкурсный управляющий ООО ТД «Интерторг» Денис Уткин не захотел отвечать на вопросы корреспондента «Ъ-Спб». По данным портала «Федресурс», в настоящее время он объявил десятки открытых аукционов по продаже торгового оборудования сетей SPAR и «Народная семья». Правда, при этом у управляющего возникли разногласия с основным кредитором — УК «Геокапитал», выкупившим требования Сбера. УК решением комитета кредиторов добилась продажи активов на башкирской электронной торговой площадке (ЭТП) «Аукционы Федерации», тогда как сам господин Уткин, согласно порталу «Федресурс», пользуется петербургскими площадками «Тендер Гарант» и «Центр дистанционных торгов». Но попытка управляющего оспорить решение комитета кредиторов в суде не удалась. В УК «Геокапитал» воздержались от комментариев.

Павел Горошков