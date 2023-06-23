Детской одежде перевесили ярлыки

Выкупивший российский бизнес финской Reima «Детский мир» решил развивать на этой базе новую сеть детской одежды Lassie. Первые точки могут появиться в Москве этой осенью, а в перспективе сеть должна расшириться до ста магазинов. Несмотря на снижение продаж покупок детских товаров, эксперты называют одежду наиболее стабильной категорией трат. Но конкуренция на этом рынке будет расти.
Фото: Reima
Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima «Детский мир» будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО «Рейма» было переименовано в ООО «Ласси». А в июне «Ласси» опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др.
В профиле компании на HeadHunter указано, что сеть Lassie запускается в третьем квартале 2023 года. Осенью откроется два магазина в Москве, а в перспективе планируется расширить сеть до ста собственных и партнерских точек в разных городах РФ. Сейчас продукция Lassie доступна в интернет-магазине, также компания развивает оптовые поставки в другие сети и на онлайн-площадки. В «Детском мире» заявили “Ъ”, что бренд Lassie уже популярен в России, а сохранение широкого и доступного ассортимента в категории одежды и обуви для детей сегодня особенно важно.
Lassie — финский бренд товаров для детей от 2 до 14 лет, наряду с маркой Reima входит в финскую Reima Group. Магазины Reima приостановили работу в России в марте 2022 года, а в феврале 2023 года Reima объявила об уходе с российского рынка и передаче местного бизнеса новому владельцу, который должен сменить название сети. По данным ЕГРЮЛ, 28 февраля 2023 года 25% российской структуры Reima перешло структуре «Детского мира» АО ДМК, а 75% — АО «Валан Менеджмент». Бенефициары этой компании неизвестны. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что среди ее владельцев есть как минимум один акционер «Детского мира».
«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 марта 2022 года группа управляла 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка выросла на 5%, до 177,9 млрд руб., чистая прибыль была 9,9 млрд руб. Основной владелец с долей 29,9% — консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.
Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что, несмотря на рост онлайн-торговли и усиление роли маркетплейсов, розничная ниша в сфере детских товаров остается перспективной. По ее словам, создание розничной сети магазинов Lassie позволит бренду расширить клиентскую базу и увеличить доход, тогда как свой интернет-магазин и оптовые поставки уже обеспечивают оборот. Кроме того, напоминает эксперт, у «Детского мира» уже был опыт развития монобрендовой розницы. До 2020 года «Детский мир» развивал две сети магазинов игрушек — ELC по франшизе и собственную АВС.
Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов также отмечает сохраняющийся спрос на монобрендовые магазины детской одежды. По его словам, этот сегмент можно назвать наиболее защищенной категорией трат, на которой родители начинают экономить в последнюю очередь. Как подсчитывали в «Чек Индексе», за два первых месяца 2023 года средний чек на товары для детей, приобретенные в розничных магазинах и на онлайн-площадках, вырос на 17%, до 3,4 тыс. руб., а число покупок снизилось на 3% год к году.
Сегмент детской одежды в последнее время развивают и другие игроки. Бренд Sela объявлял о расширении ассортимента, а Lime планировал запуск детской линейки. Как считает Евгения Хакбердиева, этот тренд может продолжиться. По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в 2022 году продажи детских товаров росли на 3%, примерно до 1 трлн руб.