Детской одежде перевесили ярлыки

Выкупивший российский бизнес финской Reima «Детский мир» решил развивать на этой базе новую сеть детской одежды Lassie. Первые точки могут появиться в Москве этой осенью, а в перспективе сеть должна расшириться до ста магазинов. Несмотря на снижение продаж покупок детских товаров, эксперты называют одежду наиболее стабильной категорией трат. Но конкуренция на этом рынке будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reima Фото: Reima

Новый владелец российского бизнеса финского бренда детской одежды Reima «Детский мир» будет развивать магазины под вывеской Lassie, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговых сайтов. В конце мая этого года ООО «Рейма» было переименовано в ООО «Ласси». А в июне «Ласси» опубликовала на HeadHunter вакансии руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, менеджеров и др.

В профиле компании на HeadHunter указано, что сеть Lassie запускается в третьем квартале 2023 года. Осенью откроется два магазина в Москве, а в перспективе планируется расширить сеть до ста собственных и партнерских точек в разных городах РФ. Сейчас продукция Lassie доступна в интернет-магазине, также компания развивает оптовые поставки в другие сети и на онлайн-площадки. В «Детском мире» заявили “Ъ”, что бренд Lassie уже популярен в России, а сохранение широкого и доступного ассортимента в категории одежды и обуви для детей сегодня особенно важно.

Lassie — финский бренд товаров для детей от 2 до 14 лет, наряду с маркой Reima входит в финскую Reima Group. Магазины Reima приостановили работу в России в марте 2022 года, а в феврале 2023 года Reima объявила об уходе с российского рынка и передаче местного бизнеса новому владельцу, который должен сменить название сети. По данным ЕГРЮЛ, 28 февраля 2023 года 25% российской структуры Reima перешло структуре «Детского мира» АО ДМК, а 75% — АО «Валан Менеджмент». Бенефициары этой компании неизвестны. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что среди ее владельцев есть как минимум один акционер «Детского мира».

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в России. На 31 марта 2022 года группа управляла 1,1 тыс. магазинов в России, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка выросла на 5%, до 177,9 млрд руб., чистая прибыль была 9,9 млрд руб. Основной владелец с долей 29,9% — консорциум инвесторов во главе с основателем сети магазинов «Кораблик» Алексеем Зуевым.

Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что, несмотря на рост онлайн-торговли и усиление роли маркетплейсов, розничная ниша в сфере детских товаров остается перспективной. По ее словам, создание розничной сети магазинов Lassie позволит бренду расширить клиентскую базу и увеличить доход, тогда как свой интернет-магазин и оптовые поставки уже обеспечивают оборот. Кроме того, напоминает эксперт, у «Детского мира» уже был опыт развития монобрендовой розницы. До 2020 года «Детский мир» развивал две сети магазинов игрушек — ELC по франшизе и собственную АВС.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов также отмечает сохраняющийся спрос на монобрендовые магазины детской одежды. По его словам, этот сегмент можно назвать наиболее защищенной категорией трат, на которой родители начинают экономить в последнюю очередь. Как подсчитывали в «Чек Индексе», за два первых месяца 2023 года средний чек на товары для детей, приобретенные в розничных магазинах и на онлайн-площадках, вырос на 17%, до 3,4 тыс. руб., а число покупок снизилось на 3% год к году.

Сегмент детской одежды в последнее время развивают и другие игроки. Бренд Sela объявлял о расширении ассортимента, а Lime планировал запуск детской линейки. Как считает Евгения Хакбердиева, этот тренд может продолжиться. По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в 2022 году продажи детских товаров росли на 3%, примерно до 1 трлн руб.

Алина Савицкая