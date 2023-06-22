В подмосковном Воскресенске при падении лифта пострадали два человека

Воскресенская городская прокуратура и следователи проводят проверку после падения лифта в 14-этажном жилом доме в городе. В результате пострадали два человека, которые находились внутри кабины. Они госпитализированы с различными травмами, сообщает прокуратура Мособласти. В городском округе сообщили, что их направили в травмпункт.

По сообщению регионального МЧС, лифт упал с пятого этажа, пострадали мужчина и женщина. В городском округе сообщили, что инцидент произошел в результате неисправности системы остановки кабины.

«Предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году»,— сообщает прокуратура Мособласти. Городская прокуратура в том числе оценит работу лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования.

Последняя дата технического освидетельствования лифта — 14 декабря 2022 года, следует из данных аналитической системы АИС ГЖИ МО. Обслуживающая организация — АО «Фирма "Лифтремонт"».

Пострадавших отвезли в центральную районную больницу, сообщили «РИА Новости» в региональном МЧС. «По факту падения кабины лифта по адресу г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 3, под. 1 в шахту сообщаем, что падение произошло в результате неисправности системы остановки на первом этаже, лифт опустился на буферах. В момент падения в кабине находились два человека, которые были направлены в травмпункт. По результатам заключения врачей, пострадавшие получили ушибы шейного, поясного и грудного отделов»,— сообщили агентству в пресс-службе городского округа.

«По данному факту следователем следственного отдела по г. Воскресенску Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области организовано проведение доследственной проверки»,— сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Мария Федотова