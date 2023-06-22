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В РФ создана первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей Си Цзиньпина

В России создана первая лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Она образована на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН). Это первый такой научный центр за пределами Китая.

Как рассказал директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев китайскому агентству «Синьхуа», по итогам работы лаборатории в 2025 году должна быть издана «большая научная монография, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая и, конечно, для российско-китайских отношений». Господин Бабаев отметил, что правительству России нужно хорошо понимать, «в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая».

По словам директора ИКСА РАН, в России понимают, что идеи господина Си определяют политику Китая по многим направлениям. «Мы также понимаем, что это политика, которая будет продолжаться не один год и не два, а гораздо дольше. Соответственно, она будет определять деятельность Китая на протяжении долгого периода времени»,— сказал господин Бабаев.

Исследования будут касаться идей господина Си в экономике, внешней и внутренней политике, социальной политике, культуре, искусстве и идеологии. Лаборатория должна будет установить контакты с китайскими научными центрами, провести несколько совместных конференций и круглых столов.

В работе будут принимать участие не только ученые Института Китая и современной Азии РАН, но и представители других структур. В частности, Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН и Высшей школы экономики.

Леонид Уварчев

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