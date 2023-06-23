С 14 по 17 июня прошел XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023). В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий (в прошлом году на форум приехали участники из более чем 140 стран). Заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн рублей (показатель 2022 года — 5,6 трлн). Страной — гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. «Ъ-СПб» собрал самые значимые сделки для Санкт-Петербургской агломерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Петербурга на ПМЭФ-2023 заключила 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,33 млрд рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Администрация Петербурга на ПМЭФ-2023 заключила 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,33 млрд рублей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подводя итоги форума, советник президента РФ, заместитель председателя организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что международная деловая активность восстанавливается, несмотря ни на что. «Все хотят участвовать в успехе России»,— сказал господин Кобяков. Он также подчеркнул, что среди участников ПМЭФ были представители 150 компаний из так называемых «недружественных» стран. В частности, соглашения заключили с компаниями из Италии и Испании.

На правах хозяина

Северная столица на ПМЭФ-2023 заключила 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,33 млрд рублей. В 2022 году общая сумма заключенных городом соглашений превысила 340 млрд рублей. «Без западных инвесторов на форуме город заключил контрактов больше чем на 660 млрд рублей. В нынешних геополитических реалиях — это серьезный успех»,— заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Соглашения заключены в разных сферах. В том числе в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, логистике, в сфере образования, общественного питания и других. Один из самых громких проектов города на Неве, заявленный на форуме в этом году,— строительство магистрали М7. Банк ВТБ планирует инвестировать в проект более 300 млрд рублей. Автомагистраль пройдет от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы и станет дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса.

Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Трассировка магистрали закреплена в материалах Генерального плана города с 1966 года. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, сейчас технические решения дороги не имеют детальной проработки. На разработку обоснования инвестиций уйдет год-полтора, после этого будут разработаны техническое задание и проект с показателями стоимости. Сроки реализации станут известны после завершения проектирования.

В фокусе — исторический центр

Несколько соглашений ПМЭФ-2023 касались реализации проектов в знаковых местах исторического центра Петербурга. В частности, на форуме заключено соглашение о комплексном преобразовании территории комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной между Санкт-Петербургом и госкорпорацией «Дом.РФ». Как сообщили в комитете по инвестициям, в результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в городе на Неве появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения. Тем самым новый арт-кластер «станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга», отмечается в сообщении. Комплекс зданий и участок бывшего СИЗО официально перешли на баланс «Дом.РФ» в мае этого года.

ПАО «Газпром» представило на стенде Санкт-Петербурга проект «Оранжереи Таврического сада», реализуемый в рамках концессионного соглашения между компанией и городом. Проект предусматривает создание современного общественного пространства с медиацентром, выставочным залом, центром цифрового искусства при сохранении оранжерей. Площадь участка составляет 28 тыс. кв. м, застройки — 12,5 тыс. кв. м. Макет будущего объекта был представлен в 14 корпусах. Планируемый срок реализации — весна 2025 года.

Кроме этого, Санкт-Петербург и ПАО «Газпром» заявили о намерениях по проекту реконструкции стадиона «Петровский». Соглашение предусматривает реконструкцию стадиона и прилегающей территории, в результате чего будет создан культурно-спортивный кластер. Вице-губернатор Линченко, комментируя для «Ъ-СПб» подписание соглашения, уточнил, что слишком рано говорить о каких-то суммах, поскольку объем инвестиций «Газпрома» будет понятен только после разработки обоснования инвестиций, проекта реконструкции и утверждения финансовой модели. Ориентировочно строительные работы начнутся примерно через три года, а возможно, и раньше, не исключает господин Линченко.

Ленобласть не отстает

Ленинградская область в этом году обошла своего соседа по агломерации по общей сумме заключенных соглашений на форуме, которая достигла 892,7 млрд рублей. В рамках ПМЭФ-2022 регион договорился об инвестициях на сумму 277 млрд рублей.

Губернатор Александр Дрозденко назвал рекордным уровень реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ в последние пять лет: 87,5%. Высокое качество проработки намерений инвесторов и помощь в реализации — отличная работа команды экономического блока региона, считает глава 47-го региона. «Инвестор голосует ногами и рублем, выбирая место для размещения бизнеса»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Самым значимым для региона стало подписание соглашения о строительстве глиноземного завода в Ломоносовском районе Ленобласти с развитием портовой инфраструктуры в Усть-Луге. Инвестор АО «Русал Менеджмент» намерен вложить в проект 400 млрд рублей. Проект рассчитан на срок до 2032 года. Предполагаемая мощность завода — 4,8 млн тонн глинозема, количество рабочих мест — 7,5 тыс. Стороны договора назвали соглашение очень тяжелым с точки зрения подготовки, но крайне важным для региона и компании.

Краснодарская компания «Девелопмент-С» заявила о строительстве второго крупного склада для ГК «Озон» во Всеволожском районе Ленобласти с объемом инвестиций в 6,5 млрд рублей. Логистический комплекс для хранения продовольственных и непродовольственных товаров площадью 117 тыс. кв. м должен появиться в 2025 году. К этому же сроку в Приозерском районе региона должно завершиться строительство пятизвездочного экокурорта «Ярви Резорт» на площади 4 га. Стоимость проекта — 3,3 млрд рублей.

2 млрд рублей инвестирует компания «Деп» из Казахстана в создание завода по переработке молока мощностью около 50 тонн в год. На площадке индустриального парка М10 в Тосненском районе Ленобласти будут производится мороженое, молочные коктейли и другие позиции. Открытие завода намечено на 2025–2026 годы.

Петербург удержался в рейтинге

Традиционно на ПМЭФ-2023 итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России объявило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Санкт-Петербург занял в нем шестое место, сохранив позиции прошлого года.

Северная столица разделила строчку с Чеченской Республикой, которая в прошлом году занимала 13-е место. В этом году 13-е место заняла Ленинградская область, опустившись на четыре позиции. Первое место уже пятый год подряд занимает Москва, второе — Республика Татарстан, на третьем — Московская, Нижегородская и Тюменская области. Первую десятку закрыла Республика Карелия, в прошлом году субъект занимал 14-е место.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что инвестиционная активность регионов за этот год «значительно увеличилась». «Третий год подряд продолжается тренд роста удовлетворенности инфраструктурой — дорогами, связью — со стороны предпринимателей»,— рассказала она.

Упавший интерес

Между тем, по информации компании «Аэроклуб», спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФ упал на 14% к 2022 году и на 30% к 2019 году. Количество проданных железнодорожных билетов уменьшилось на 9% к предыдущему году и на 31% — к допандемийному периоду.

Снижение спроса также было зафиксировано на гостиничном рынке города на Неве. Количество ночей, который участники ПМЭФ забронировали в городских отелях, снизилось на 19% к 2022 году и на 12% к 2019 году. «В 2023 году мы наблюдаем тенденцию к экономии со стороны бизнеса: доля бронирований в пятизвездочных отелях сократилась с 20% в 2022 году до 14% в этом, а средняя стоимость номера в отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ сократилась на 13%, до 29 тыс. рублей за ночь»,— поделилась цифрами управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Наиболее часто деловые туристы приезжали в Санкт-Петербург из Москвы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Зарубежные участники ПМЭФ в основном прилетали из Ирана, Узбекистана и Китая. Самый дорогой авиабилет по маршруту Москва — Санкт-Петербург был приобретен сотрудником добывающей и обрабатывающей компании. Перелет в обе стороны обошелся ему в 280 тыс. рублей.

Виктория Сборова