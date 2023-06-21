«Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья для молодежи

Минстрой России предложил запустить программу компенсации 50% за съемное жилье для людей до 35 лет. Обязательным условием для субсидирования предлагают сделать накопление первого взноса по ипотеке для покупки квартиры в новостройках. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В ближайшие пару месяцев правительство анонсирует подробности программы, сообщил газете замглавы Минстроя Никита Стасишин. Он не уточнил, когда она будет запущена.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос»,— сказал Никита Стасишин.

Над программой работают Минстрой, Росмолодежь и ДОМ.РУ. По оценке Минстроя, программа может охватить 310 тыс. человек ежегодно. Там также ожидают, что основной аудиторией программы станут люди от 23 до 27 лет, которые закончили институт и уже начали работать. В ведомстве считают, что благодаря субсидированию аренды они смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 1,5-2 года.

Олеся Павленко