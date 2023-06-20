«Пьяное ДТП» ушло в суд

В Ульяновской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего депутата регионального заксобрания от КПРФ Дмитрия Алексеева. Ему инкриминируется нарушение в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем Skoda Kodiaq при повороте не уступил дорогу ВАЗу-21074, который ехал во встречном направлении. В результате аварии были госпитализированы 23-летний водитель и 19-летняя пассажирка. После ДТП Дмитрий Алексеев написал заявление о сложении полномочий ­депутата.

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 54летнего бывшего депутата законодательного собрания Ульяновской области Дмитрия Алексеева. Ему инкриминируется нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером 16 апреля 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Skoda Kodiaq при повороте на улицу Тельмана в Карсунском районе не уступил дорогу машине ВАЗ-21074, которая ехала во встречном направлении. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы 23летний водитель и 19летняя пассажирка отечественного автомобиля.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

После происшествия Дмитрий Алексеев написал заявление о сложении депутатского мандата. Депутаты заксобрания региона единогласно проголосовали за принятие заявления — полномочия парламентария были прекращены с 12 мая.

Дмитрий Алексеев был избран депутатом регионального парламента по областному избирательному округу от КПРФ в 2019 году. Господин Алексеев состоял в комитете по промышленности, строительству и аграрной политике.

«Ситуация достаточно непростая. Разбираются, кто в какой степени виноват. Мы сейчас ждем решения суда. По общественному профилю он сделал по-честному, чтобы не было никаких разговоров о том, что у него есть должность, которая мешает каким-то образом вести расследование. Считаю, он поступил правильно, написав заявление о добровольном сложении мандата»,— отметил в беседе с «Ъ» лидер фракции КПРФ в региональном заксобрании Виталий ­Кузин.

В конце мая мандат Дмитрия Алексеева был передан Ивану Ефимову.

По мнению управляющего партнера адвокатского Бюро «РИ-консалтинг», адвоката Романа Воронина, будет обвинительный приговор: «Не думаю, что стали бы отправлять в суд уголовное дело в отношении депутата, по которому собрано недостаточно доказательств. Потому что доказывание по делам о ДТП происходит с работой экспертов, проведением автотехнических экспертиз».

«Главный фактор в подобных делах, который влияет на назначение наказания,— возмещение материального и морального вреда потерпевшего и их позиция относительно того, какое должно быть наказание. Как правило, эти вещи между собой связаны. Если обвиняемому удалось добиться прощения потерпевших, договориться о принятии возмещения вреда, то назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Если потерпевшие настаивают на строгости наказания, то оно может быть связано с лишением свободы. Повлияет также позиция самого обвиняемого. Если он не признает вину и не собирается никому ничего возмещать, то в случае признания его виновным наказание может быть связано с реальным лишением свободы»,— рассуждает Роман Воронин.

Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков отмечает, что дело показательное и в целом в 2022–2023 годах практика по ст. 264 УК РФ становится все более обширной и все больше привлекается лиц по этой статье: «Она предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо возместило ущерб (моральный вред, расходы на врачей, иные медицинские расходы) и примирилось с потерпевшим. В таком случае возможны некие послабления. Вероятнее всего, депутат принял какие-то действия на возмещение вреда. В таком случае срок наказания будет снижен. Но не во всех случаях суды идут на это и не во всех случаях сами потерпевшие готовы принять возмещение вреда».

Ани Айвазян