Главные новости к утру 20 июня

Американская General Electric с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин в РФ после введения расширенных санкций США, выяснил «Ъ». Компания закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей. О последствиях санкций

Группа компаний «Самолет» подписала соглашение о покупке одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ. Сумма сделки, по данным источников ТАСС и «РИА Новости», составляет 40 млрд руб.

Еврокомиссия предложит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд, сообщили источники Bloomberg. Деньги могут быть выделены в виде грантов, льготных кредитов или гарантий.

Минцифры планирует создать группу для решения проблемы с перебоями GPS и мобильной связи из-за распространения систем обнаружения и блокировки дронов. По словам источника «Ъ», Минцифры уже проводит «полузакрытые совещания» по этому вопросу. Подробнее

Выручка российских компаний в 2022 году составила 1,27 квадриллиона руб. Она выросла почти в два раза. Показатель впервые в истории преодолел отметку в 1 квадриллион руб.

СКР просит продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб.

Имущество мексиканской авиакомпании Interjet, в том числе запчасти для Airbus и SSJ 100, выставлено на торги в рамках процедуры банкротства, узнал «Ъ». Перевозчик приобрел 22 самолета из России, все они утратили летную годность. Авиакомпании РФ официально интереса к аукциону не проявляют, хотя комплектующие им нужны. Подробнее

Палата общин Великобритании одобрила доклад о том, что Борис Джонсон солгал о вечеринках. Выводы дисциплинарного комитета поддержали 354 парламентария, против выступили 7 человек. О докладе

Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию. За первые пять месяцев 2023 года они выросли на 63%, до 24,15 млн л. Об импорте вин в РФ

Миллиардер Хэмиш Хардинг находится в батискафе, который пропал при экскурсии к «Титанику». Господин Хардинг — владелец компании Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Он летал космос на борту пилотируемого самолета Blue Origin и установил три рекорда Гиннеса за исследования Марианской впадины и за кругосветное путешествие Земли через оба полюса.

Гол Александра Головина номинирован на звание лучшего в сезоне чемпионата Франции.

О предстоящих 20 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».