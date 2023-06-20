Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР просит продлить домашний арест Блиновской

Следствие направило в Пресненский суд Москвы ходатайство о продлении меры пресечения блогеру Елене Блиновской еще на месяц. СКР хочет, чтобы она оставалась под домашним арестом до 26 июля. Заседание пройдет в 12:00 21 июня, сообщила пресс-служба суда ТАСС.

Госпожа Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Госпожа Блиновская признала вину и начала выплачивать налоговую задолженность. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. По данным ТАСС, на счетах семьи арестованы сотни миллионов рублей.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...