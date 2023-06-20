СКР просит продлить домашний арест Блиновской

Следствие направило в Пресненский суд Москвы ходатайство о продлении меры пресечения блогеру Елене Блиновской еще на месяц. СКР хочет, чтобы она оставалась под домашним арестом до 26 июля. Заседание пройдет в 12:00 21 июня, сообщила пресс-служба суда ТАСС.

Госпожа Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Госпожа Блиновская признала вину и начала выплачивать налоговую задолженность. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег. По данным ТАСС, на счетах семьи арестованы сотни миллионов рублей.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Леонид Уварчев