Главные анонсы 20 июня

В Москве пройдет стратегическая сессия по развитию отрасли связи. Участвует премьер-министр России Михаил Мишустин.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского районного суда Москвы рассмотрит:

первый в истории России административный протокол в отношении мессенджера Viber за отказ удалить запрещенную информацию;

административный протокол в отношении мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.

В Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности.

Суд в Химках огласит приговор Денису Евдокимову — командиру Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Южный окружной военный суд огласит приговор Денису Мурыге, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне «Айдар». Он полностью признал свою вину. Ранее в ходе прений по делу прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет исправительной колонии строгого режима.

В США начнется визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.