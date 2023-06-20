Британский парламент одобрил доклад о том, что Борис Джонсон солгал о вечеринках

Палата общин большинством голосов одобрила выводы дисциплинарного комитета о том, что экс-премьер Борис Джонсон солгал парламенту о ковид-вечеринках. Доклад поддержали 354 парламентария, против выступили 7 человек, передает Reuters.

Предшественника господина Джонсона на посту премьера Тереза Мэй призывала в Палате общин поддержать отчет комитета. По ее мнению, в противном случае они бы подорвали веру общества в демократию. В качестве дисциплинарного взыскания господина Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласований на правах бывшего депутата.

Борис Джонсон еще до публикации выводов комитета сложил с себя полномочия депутата. Он раскритиковал комитет и назвал его членов «небольшой кучкой людей, у которой нет никаких доказательств».

Борис Джонсон в 2001–2008 годах представлял в Палате общин округ Хенли в графстве Оксфордшир, с 2015 года был депутатом от столичного округа Аксбридж и Саут-Райслип. С 2008 по 2015 года работал мэром Лондона, с 2019-го по 2022-й — премьером Великобритании. Политик ушел с поста главы британского правительства на фоне череды скандалов, в том числе связанных с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна из-за пандемии и во время действия общенационального траура по случаю смерти принца Филиппа.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Борис Джонсон — официальный лгун».

Леонид Уварчев