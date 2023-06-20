Мексиканская разборка «Суперджетов»

Как стало известно “Ъ”, имущество мексиканской авиакомпании Interjet, в том числе запчасти для Airbus и SSJ 100, выставлено на торги в рамках процедуры банкротства. Перевозчик приобрел 22 самолета из России, все они утратили летную годность. Пока продаются только запчасти, так как сами SSJ остаются в залоге у консорциума банков с участием ВЭБа. В «Иркуте» отмечают, что вернуть сами самолеты из Мексики теперь невозможно ни юридически, ни технически: их диагностики не было с 2019 года. Авиакомпании РФ официально интереса к аукциону не проявляют, хотя комплектующие им нужны, а юристы считают санкционные риски минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Мексике 31 мая стартовал аукцион, на котором будет реализовано имущество в прошлом самого крупного иностранного заказчика SSJ 100 — авиакомпании Interjet, которая в апреле была признана банкротом. Согласно описи арбитражного суда Мексики (есть у “Ъ”), общая стоимость выставленного на торги движимого имущества, включая офисную технику, составляет $105 млн, большая часть приходится на запчасти для Airbus А320 и SSJ 100.

Половину деталей для SSJ можно приобрести только вместе с запчастями для Airbus. Но около сотни позиций можно купить отдельно: в частности, двери салона, «составные части двигателя SaM146» и более чем 500 шин Michelin и «колес под восстановление» (последний лот обойдется в $2 млн). По оценке одного из источников “Ъ”, номенклатура комплектующих позволяет судить, что их «сняли как минимум с трех SSJ». Список описи из 400 страниц на Airbus еще более обширный: от проводов и ремней безопасности до деталей двигателя CFM56.

Всего с 2013 года Interjet получила 22 SSJ и планировала довести парк до 30 самолетов, но от поставки еще восьми отказалась уже к 2019 году. Тогда же стало известно о желании авиакомпании отказаться от всех SSJ. В Interjet объясняли это решение проблемами послепродажного обслуживания самолета и его двигателей. Но эксперты в российском авиапроме и за рубежом утверждали, что на финансовом положении перевозчика отразились также падение курса песо и неэффективный менеджмент.

Поставка 22 SSJ, по данным источников “Ъ”, обошлась более чем в $500 млн — по $23 млн за каждый. Interjet приобретала их в кредит у консорциума четырех банков — ВЭБ.РФ, Natixis (Франция), Deutsche Bank (Германия) и Intesa San Paolo (Италия). Самолеты находятся в залоге до погашения кредита. По последним данным, перевозчик оставался должен кредиторам почти $300 млн. Сами воздушные суда сейчас не продаются. По словам собеседников “Ъ”, все они утратили летную годность. Ни один из восьми «дополнительных» SSJ авиакомпания оплатить не успела, но четыре были поставлены в Венецию на бывшую базу российско-итальянского СП SuperJet International (SJI) для подготовки к передаче в Мексику.

В банках “Ъ” не ответили, экс-глава Interjet Карлос Дель Валье воздержался от комментариев.

В «Иркуте» “Ъ” уточнили, что самолеты, «принадлежащие SJI, могут быть приведены в состояние летной годности». Но в условиях санкций возвращение самолетов из Италии невозможно, добавили там. Возможность возврата SSJ из Мексики, как уточнили в «Иркуте», до 2022 года теоретически рассматривалась, «но процедура банкротства компании не позволяла что-либо предпринять практически». Теперь это юридически невозможно, добавили в корпорации, а учитывая сроки, которые прошли с момента прекращения эксплуатации, возврат невозможен и технически.

Специалисты «Иркута» проводили последнюю оценку технического состояния самолетов в 2019 году: тогда часть из них можно было восстановить, «но затраты были несоизмеримы с возможным эффектом от дальнейшей продажи или эксплуатации». «По оценкам представителей авиакомпаний, которые проводили переговоры и были в Мексике, в том числе получали ограниченный доступ к самолетам, восстановление летной годности почти невозможно»,— говорят в «Иркуте».

В Минпромторге не ответили “Ъ”, а российские перевозчики, эксплуатирующие SSJ и Airbus, отказались от официальных комментариев. Но собеседники “Ъ” в авиакомпаниях утверждают, что получить от мексиканских коллег детальную информацию по состоянию самолетов, двигателей и других составляющих было практически невозможно даже до санкций. Часть источников “Ъ” сомневаются, что покупка даже самых дефицитных запчастей имеет смысл после многолетнего простоя.

Согласно закрытому отчету ОДК, в корпорации считают исправными только четыре из 44 двигателей SaM146, установленных на мексиканских SSJ. Но, как уточнил источник “Ъ” в авиапроме, «достоверных данных о них нет».

Выкупать двигатели в Мексике у консорциума банков вряд ли имеет смысл, поскольку отремонтировать их в РФ без участия производителя горячей части — французской Safran — пока все равно не получится, соглашается авиационный эксперт Олег Евдокимов. Но восстановление этих самолетов за рубежом представляется эксперту «более чем возможным». Он отмечает, что в 2016 году ГСС (ныне «Иркут») уже возвращали в РФ три SSJ из Лаоса после трех лет простоя Lao Central, а также три самолета индонезийской Sky Aviation, остановившейся в 2014 году: «Специалисты выезжали и оперативно реанимировали машины, годами стоявшие во влажном климате».

«Восстановление самолетов Interjet помогло бы улучшить дискредитированный за рубежом имидж самолета ради сохранения экспортного присутствия SSJ»,— говорит господин Евдокимов. Надежда на будущие поставки в партнерские страны «лучше пассивного наблюдения за их гниением», полагает Олег Евдокимов. Сейчас за рубежом остаются три SSJ — два у ВВС Таиланда и один у погранслужбы Казахстана. «Подчеркнутое отсутствие интереса» к мексиканским самолетам со стороны перевозчиков и производителя в РФ, полагает эксперт, «представляется странным, учитывая минимальный риск санкций».

Регламент ЕС 833/2014 предусматривает запрет на любую передачу техники или технологий, «пригодных для использования в авиации», любому лицу из России или в России. При этом формально Interjet не подпадает под требования регламента, поскольку они не носят экстерриториального характера, говорит руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. Кроме того, цель продажи — удовлетворение требований кредиторов Interjet, а не преднамеренный обход санкций.

Если самолеты обременены залогом, но их кредиторы не пользуются правом в рамках конкурсного производства сохранить имущество за собой, они могут быть проданы, добавляет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он также полагает, что Interjet не опасается санкций, так как «по завершении процедуры банкротства и торгов будет ликвидирована».

В то же время юрист сомневается, что «российские авиакомпании даже при наличии интереса к реализуемому имуществу» будут участвовать напрямую. Если такие сделки будут иметь место, поясняет господин Федюкин, скорее всего, имущество приобретет некая компания с регистрацией в Мексике или в офшоре и оно еще несколько раз сменит собственника, прежде чем попадет в РФ.

Айгуль Абдуллина