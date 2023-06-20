Гол Головина номинирован на звание лучшего в сезоне чемпионата Франции

Гол российского футболиста «Монако» Александра Головина вошел в список номинантов на звание лучшего по итогам сезона чемпионата Франции. Среди других номинантов — по два гола Лионеля Месси (ПСЖ) и Алексиса Санчеса («Марсель») и голы Адама Унаса («Лилль»), Биллаля Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамена Бурижо («Ренн»).

Головин номинирован за гол, забитый в матче 17-го тура против «Бреста». Гол россиянина принес тогда «Монако» победу (1:0).

Александр Головин сыграл за «Монако» 45 матчей в прошедшем сезоне во всех турнирах. Он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. «Монако» по итогам чемпионата занял шестое место в турнирной таблице и не сыграет в еврокубках.

Леонид Уварчев