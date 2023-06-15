Борис Джонсон — официальный лгун

Комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента представил сегодня окончательное решение по вопросу о том, вводил ли Борис Джонсон в заблуждение коллег по палате в бытность премьер-министром. Комитет посчитал, что господин Джонсон совершил этот проступок, один из самых тяжких для любого члена парламента. Это ставит точку в политической карьере господина Джонсона. Даже если ему удастся доказать, что за решением стоят политические или личные мотивы, а преследование бывшего премьер-министра — своего рода вендетта, в которой с одинаковым удовольствием участвуют представители почти всех парламентских партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

В среду комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента формально представил результаты своего расследования: обманывал ли Борис Джонсон парламентариев, будучи премьер-министром, было ли в его действиях что-то, что можно было бы счесть неуважением к Палате общин. Члены комитета (четыре консерватора, два лейбориста и один представитель Шотландской национальной партии) сочли, что господин Джонсон как минимум семь раз обманывал членов Палаты общин, когда та изучала подробности проведения вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании в разгар пандемии (такие вечеринки были нарушением весьма строгих карантинных мер).

Господин Джонсон утверждал, что, насколько он знал, такие мероприятия не нарушали действующих правил, по крайней мере в тех случаях, когда он сам принимал в них участие. Когда же его ловили на нестыковках в ответах, он либо ссылался на незнание конкретных фактов, либо говорил, что имел в виду совершенно другое.

Господин Джонсон предпринимал огромные усилия, чтобы оставить скандал позади. Он принес публичные извинения, согласился с проведением официального расследования, взывал к патриотическим чувствам парламентариев, говоря, что в разгар мирового кризиса и военных действий на Украине расследование относительно незначительных правонарушений противоречит интересам безопасности страны.

Тем не менее скандал подорвал позиции премьер-министра. В начале июля прошлого года он объявил об отставке с поста премьер-министра и лидера правящей партии. Однако продолжал настаивать на своей невиновности. Вскоре после этого парламентский комитет по привилегиям и начал свое расследование.

Ситуация с Борисом Джонсоном несколько напоминает историю вокруг экс-президента США Дональда Трампа.

В обоих случаях проблемы не закончились с отставкой. Их сторонники считают, что преследования продолжаются, потому что бывшие главы государств продолжают играть важную роль в жизни страны. Деятельность Трампа расследуют явно настроенные против него представители прокуратуры и следственных органов, подчиняющиеся демократической администрации президента Джо Байдена. Судьбу Бориса Джонсона решает комитет по привилегиям, в котором нет ни одного сторонника бывшего премьера. Даже четверо консерваторов в то или иное время выступали против него и его позиции. Поэтому вердикт комитета не стал новостью. Более того, Борис Джонсон узнал о нем заранее. Он не стал дожидаться публичного позора приостановки своего парламентского мандата на 90 дней и еще 10 июня объявил и о сложении своих парламентских полномочий, и о том, что не станет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Обстоятельства принятия решения, в частности тот факт, что комитет отказался от действующей почти без исключений традиции рекомендовать Палате общин сохранить пропуск господина Джонсона в здания парламента (этой привилегией пользуются все бывшие парламентарии), позволили ему в очередной раз обвинить комитет и всю Палату общин в наличии скрытых мотивов. Господин Джонсон назвал ситуацию «цирком», отметив, что «ошибался, веря в этот комитет и его честные намерения», а сам день оглашения решения назвал «ужасным» для парламентариев и демократии.

Тем не менее решение комитета ставит окончательную точку в карьере господина Джонсона как публичного политика. Даже если он соберет все аргументы, подтверждающие его мнение о политической вендетте, он останется первым в современной британской истории премьер-министром, официально объявленным лгуном.

Андрей Келекеев