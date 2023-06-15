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Коммерсантъ FM
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Борис Джонсон — официальный лгун

Решение парламента ставит точку в его политической карьере

Комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента представил сегодня окончательное решение по вопросу о том, вводил ли Борис Джонсон в заблуждение коллег по палате в бытность премьер-министром. Комитет посчитал, что господин Джонсон совершил этот проступок, один из самых тяжких для любого члена парламента. Это ставит точку в политической карьере господина Джонсона. Даже если ему удастся доказать, что за решением стоят политические или личные мотивы, а преследование бывшего премьер-министра — своего рода вендетта, в которой с одинаковым удовольствием участвуют представители почти всех парламентских партий.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

Бывший премьер Британии Борис Джонсон

Фото: Toby Melville, Reuters

В среду комитет по привилегиям Палаты общин британского парламента формально представил результаты своего расследования: обманывал ли Борис Джонсон парламентариев, будучи премьер-министром, было ли в его действиях что-то, что можно было бы счесть неуважением к Палате общин. Члены комитета (четыре консерватора, два лейбориста и один представитель Шотландской национальной партии) сочли, что господин Джонсон как минимум семь раз обманывал членов Палаты общин, когда та изучала подробности проведения вечеринок в резиденции премьер-министра Великобритании в разгар пандемии (такие вечеринки были нарушением весьма строгих карантинных мер).

Господин Джонсон утверждал, что, насколько он знал, такие мероприятия не нарушали действующих правил, по крайней мере в тех случаях, когда он сам принимал в них участие. Когда же его ловили на нестыковках в ответах, он либо ссылался на незнание конкретных фактов, либо говорил, что имел в виду совершенно другое.

Господин Джонсон предпринимал огромные усилия, чтобы оставить скандал позади. Он принес публичные извинения, согласился с проведением официального расследования, взывал к патриотическим чувствам парламентариев, говоря, что в разгар мирового кризиса и военных действий на Украине расследование относительно незначительных правонарушений противоречит интересам безопасности страны.

Тем не менее скандал подорвал позиции премьер-министра. В начале июля прошлого года он объявил об отставке с поста премьер-министра и лидера правящей партии. Однако продолжал настаивать на своей невиновности. Вскоре после этого парламентский комитет по привилегиям и начал свое расследование.

Ситуация с Борисом Джонсоном несколько напоминает историю вокруг экс-президента США Дональда Трампа.

В обоих случаях проблемы не закончились с отставкой. Их сторонники считают, что преследования продолжаются, потому что бывшие главы государств продолжают играть важную роль в жизни страны. Деятельность Трампа расследуют явно настроенные против него представители прокуратуры и следственных органов, подчиняющиеся демократической администрации президента Джо Байдена. Судьбу Бориса Джонсона решает комитет по привилегиям, в котором нет ни одного сторонника бывшего премьера. Даже четверо консерваторов в то или иное время выступали против него и его позиции. Поэтому вердикт комитета не стал новостью. Более того, Борис Джонсон узнал о нем заранее. Он не стал дожидаться публичного позора приостановки своего парламентского мандата на 90 дней и еще 10 июня объявил и о сложении своих парламентских полномочий, и о том, что не станет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

Обстоятельства принятия решения, в частности тот факт, что комитет отказался от действующей почти без исключений традиции рекомендовать Палате общин сохранить пропуск господина Джонсона в здания парламента (этой привилегией пользуются все бывшие парламентарии), позволили ему в очередной раз обвинить комитет и всю Палату общин в наличии скрытых мотивов. Господин Джонсон назвал ситуацию «цирком», отметив, что «ошибался, веря в этот комитет и его честные намерения», а сам день оглашения решения назвал «ужасным» для парламентариев и демократии.

Тем не менее решение комитета ставит окончательную точку в карьере господина Джонсона как публичного политика. Даже если он соберет все аргументы, подтверждающие его мнение о политической вендетте, он останется первым в современной британской истории премьер-министром, официально объявленным лгуном.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Чем прославился Борис Джонсон во главе правительства Великобритании

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За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить «Брексит»&lt;br> Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить «Брексит»
Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

Фото: Dylan Martinez / Pool / AP

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Фото: Simon Dawson / Reuters

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Фото: Frank Augstein / AP

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

Фото: Daniel Leal Olivas / Pool / AP

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В апреле 2022 года генерал запаса польской армии Вальдемар Скшипчак раскритиковал Бориса Джонсона за разглашение информации об обучении украинских военных на территории Соединенного Королевства и Польши. Он добавил, что заявления британского политика «соблазняют зло» и «ставят под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

Фото: Dylan Martinez / Pool / Reuters

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Фото: Rebecca Fulton / Pool / Reuters

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

Фото: Frank Augstein / AP

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

Фото: Офис Президента Украины

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Фото: Reuters / Peter Nicholls

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За месяц до отставки 59% опрошенных британцев заявили, что Борис Джонсон должен уйти из-за участия в вечеринках в разгар пандемии коронавируса

Фото: Scott Heppell / Pool / Reuters

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить ЕС отложить «Брексит»
Борис Джонсон был одним из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза

Фото: Dylan Martinez / Pool / AP

Незадолго до назначения премьером Борис Джонсон развелся с Мариной Уилер и начал отношения с Кэрри Саймондс (на фото), которая работала в Консервативной партии. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка

Фото: Simon Dawson / Reuters

25 ноября 2021 года несколько активистов при поддержке неправительственной экологической организации Plan B Earth подали иск в Высокий суд Лондона против Бориса Джонсона. Они обвинили его в нарушении собственных обязательств по борьбе с изменениями климата

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Бориса Джонсона неоднократно обвиняли в нарушении антикоронавирусных мер. Так, в декабря 2020 года он был замечен играющим с коллегами в викторину. На тот период в Британии действовали жесткие ограничения

Фото: Frank Augstein / AP

«Я активно размышляю о третьем сроке и о том, что может произойти потом. Но я оценю это, когда придет время»,— говорил господин Джонсон журналистам и выражал уверенность, что сохранит за собой пост премьера до середины 2030-х годов

Фото: Daniel Leal Olivas / Pool / AP

В апреле 2022 года генерал запаса польской армии Вальдемар Скшипчак раскритиковал Бориса Джонсона за разглашение информации об обучении украинских военных на территории Соединенного Королевства и Польши. Он добавил, что заявления британского политика «соблазняют зло» и «ставят под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат»

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В сентябре 2019 года господина Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что в 1999 году Борис Джонсон во время обеда ущипнул ее за бедро

Фото: Dylan Martinez / Pool / Reuters

Заняв пост премьера, Борис Джонсон переехал в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Кэрри Симондс. Пара зарегистрировала брак в мае 2021 года

Фото: Rebecca Fulton / Pool / Reuters

В 2019 году администрация Лондона обвинила премьера в оказании незаконной денежной помощи американской предпринимательнице Дженнифер Аркури, которая в 2013-2014 годах могла получить $155 тыс. в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

В британской прессе Бориса Джонсона называют Clown Boris («Клоун Борис») из-за его эксцентричности и неоднозначных высказываний. Также его иногда называют «британским Трампом»

Фото: Frank Augstein / AP

В июне 2022 года Борису Джонсону неудачно пытались вынести вотум недоверия внутри Консервативной партии из-за нарушений режима локдауна во время пандемии коронавируса. Ранее он извинился перед британцами за скандал с вечеринками

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим Киев после начала российской специальной военной операции. Совокупный объем британской помощи Украине составил $4,6 млрд

Фото: Офис Президента Украины

Уход Бориса Джонсона с поста связывают с отставкой около 50 политиков из британского правительства на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам

Фото: Reuters / Peter Nicholls

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