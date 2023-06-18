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Коммерсантъ FM
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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло в акватории Охотского моря у побережья Курил. Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН оценил магнитуду в 5,8. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Эпицентр находился в 256 км севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг — на глубине 437 км, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова «РИА Новости». Землетрясение ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан силой в два бала.

К северо-востоку от курильского острова Итуруп накануне, 17 июня, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в акватории Тихого океана.

Леонид Уварчев

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