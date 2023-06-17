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Главные новости за 12-16 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Спикер Саратовской областной думы заявил о разработке законопроекта о запрете иметь медицинский бизнес для руководства государственных медучреждений региона. Ранее на ситуацию обратил внимание посетивший на прошлой неделе Саратовскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин. В конце этой недели законопроект внесли в регпарламент.

Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дороже для жителей средней Волги. Эксперты связывают это с тем, что зарплаты не успевают расти вслед за ценами на недвижимость.

Депутаты Саратовской областной думы остались без ежегодного отпуска в августе.

Саратовцы снова стали находить на «Госуслугах» сведения о диспансеризации, которую не проходили. Представители власти уверяют, что ситуация давно решена, а упомянутые случаи называют «единичными». Последний раз тему поднимали в 2019 году. Тогда саратовцы массово жаловались на появившееся в личных кабинетах диагнозы.

Пензенского чиновника приговорили к пяти годам колонии после попытки получить 50 тысяч за помощь в передаче взятки. При этом он явился с повинной. В какой момент — до или после задержания на месте — не уточняется. Его соучастнику, бывшему главе Пензенского района, дали 10 лет строгого режима.

Директор бюджетного учреждения под Астраханью семь месяцев получал взятки за пользование экскаватором.

Астраханская область договорилась об инвестициях в сельское хозяйство на 4,5 млрд руб.

Участвующие в СВО саратовские сироты получат жилье без очереди.

Экс-председатель расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев возглавил Верховный суд ДНР.

Китай за 80 млрд руб. построит в Волгоградской области завод по производству метанола.

Замминистра транспорта Саратовской области Ивана Козаченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, будучи замглавы Энгельсского района, обвиняемый подписал постановления о предоставлении многодетным семьям земли в санитарно-защитной зоне кладбища. На сайте администрации опубликованы постановления о выделении указанных участков за подписью возглавлявшего тогда район ныне депутата Госдумы Александра Стрелюхина.

Вступил в силу приговор за присвоение 8,5 млрд на волгоградском заводе «Красный Октябрь». Бывший руководитель металлургического производства Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск.

Росимущество обратилось в арбитражный суд с иском о возвращении в федеральную собственность кинотеатра «Саратов». Среди ответчиков три индивидуальных предпринимателя — они владеют зданием, и городская администрация, которой принадлежит земля. Юристы полагают, что ведомство выиграет дело, сославшись на «кривые схемы» приватизации.

В Саратове после смерти покурившего вейп 15-летнего мальчика завели уголовное дело.

В Саратовской области министр культуры Наталия Щелканова и один из ее замов стали фигурантами административного дела.

Дарья Васенина

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