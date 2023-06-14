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Директор бюджетного учреждения под Астраханью семь месяцев получал взятки за пользование экскаватором

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области закончил расследование дела о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего директора МБУ «Чистый город». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года руководитель учреждения без заключения договора аренды предоставил местному жителю в пользование экскаватор, состоявший на балансе Ахтубинска. В течение семи месяцев обвиняемый получал взятки за эксплуатацию техники. Суммарно он получил больше 230 тыс. руб.

Директора вычислили сотрудники регионального СКР при содействии управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Астраханской области. Дело передали в суд.

Согласно данным kartoteka. ru, в указанный период директором «Чистого города» являлся Валентин Шевченко. Он успел проработать на посту чуть больше года — с конца января 2020-го до апреля 2021 года.

Дарья Васенина

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