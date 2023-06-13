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Спортинвентарь и могилка

Приговор экс-главе Пензенского района за взятки вступил в силу

В Пензенской области два бывших чиновника получили десять и пять лет колонии строгого и общего режима соответственно. Экс-главу района признали виновным в получении взяток на общую сумму 639 тыс. руб., а бывшего главу сельсовета — в посредничестве за вознаграждение в 50 тыс. руб. Первый настаивал на полной невиновности; второй признался в содеянном и сотрудничал со следствием. Пензенский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции; защита панирует подавать кассационную жалобу.

Бывший руководитель Пензенского района Сергей Козин пытался обжаловать 10 лет строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года за получение взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Областной суд (в картотеке дел указана одна из участниц коллегии по уголовным делам — Альбина Михайленко) оставил без изменений приговор судьи Ленинского районного суда Пензы Романа Танченко от 18 октября прошлого года. Приговор вступил в законную силу.

Экс-глава Алферьевского сельсовета Александр Есенков получил пять лет общего режима с лишением права занимать должности на два года за посредничество при передаче взятки (п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Суд установил: в 2018м возглавлявший район с 2016 года Сергей Козин получил от некого бизнесмена взятку в виде спортивной одежды, обуви и инвентаря на 262,7 тыс. руб. Также предприниматель, желающий получить разрешение на строительство ритуального зала на территории Засечного сельсовета и его беспрепятственный ввод в эксплуатацию, изготовил и установил на могиле родственников осужденного памятник и металлическую ограду на 176,3 тыс. руб.

По версии суда и следствия, в марте 2021 года Сергей Козин планировал получить 200 тыс. руб. за незаконное перераспределение земельного участка в деревне Ленинка — таким образом взяткодатель хотел расширить свой участок. Посредником при передаче денег за 50 тыс. руб. стал Александр Есенков: «Однако этими денежными средствами они распорядиться не смогли, так как в момент передачи взятки были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия».

Примечательно, по данным суда и следствия, бывший глава сельсовета совершил явку с повинной. В какой момент — до или после задержания, не сообщается. В пресс-службе УФСБ по Пензенской области уточнить эту информацию пока не смогли.

В отличие от активно помогавшего следствию и во всем сознавшегося Александра Есенкова, Сергей Козин вину не признал. В суде он объяснил, что спорттовары были направлены в школы в качестве спонсорской помощи, за благоустройство могил он заплатил сам, а содержимое протянутого предполагаемым соучастником конверта было ему неизвестно.

«На процедуру прохождения заявления по вопросам земельно-имущественных отношений он как глава администрации Пензенского района влиять не мог и никогда не влиял, поскольку такие вопросы разрешает специальный отдел администрации района»,— говорится в релизе.

В релизе суда уточняется, что приговор осужденному Козину, 10 лет строгого режима, также вынесен с учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья его и его близких родственников.

Адвокат Сергея Козина Алексей Агафонов уточнил „Ъ“, что планирует подать кассационную жалобу.

Дарья Васенина

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