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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области министр культуры стала фигуранткой дела

Прокуратура Саратовской области возбудила административные дела о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) в отношении министра культуры региона Наталии Щелкановой и одного из ее заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка в областном минкульте зафиксировала случаи ненадлежащего рассмотрения обращений граждан, неотправки обращений в другие ведомства, оставления доводов обращающихся, рассылки ответов по неправильным адресам и один случай нерассмотрения жалобы жителя Энгельса.

Прокуратура внесла министерству представление. Надзорное ведомство контролирует ситуацию.

Дарья Васенина

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