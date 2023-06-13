Диагноз поставили без приема

Саратовцы снова стали находить на «Госуслугах» сведения о диспансеризации, которую не проходили. Об этом депутатам Саратовской областной думы рассказала член общественного совета при парламенте Вера Брежнева. По ее словам, за последнее время к ней поступил ряд подобных обращений. Представители власти уверяют, что ситуация давно решена, а упомянутые случаи называют «единичными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии чиновников, случаи фальшивой диспансеризации единичны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По версии чиновников, случаи фальшивой диспансеризации единичны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Саратовской области продолжают выявляться случаи подделки диспансеризации населения. Об этом сообщила член общественного совета при Саратовской областной думе Вера Брежнева на заседании комитета по социальной политике.

По словам Веры Брежневой, у двух ее знакомых на портале «Госуслуги» появилась информация о том, что они прошли диспансеризацию, хотя на самом деле такого не было.

Госпожа Брежнева уточнила, что это не единичные случаи, а «достаточно массовое явление». Депутаты попросили главу Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Саратовской области Алексея Заречнева предоставить статистику по количеству таких случаев за прошлый год. Однако глава ТФОМС ответил, что у него нет такой ­информации.

Господин Заречный посоветовал гражданам, сталкивающимся с подобными случаями, обратиться в страховую компанию и сообщить о факте подделки. Чиновник признал, что подобные ситуации случаются из-за технических сбоев или ошибок в отношении данных граждан. Он заверил, что в каждом таком случае проводится проверка и принимаются меры. Однако он не уточнил, какие именно меры и кто их ­принимает.

Врачебные приписки к результатам диспансеризации в регионе впервые начали обсуждать в феврале 2019 года. Тогда пользователи социальных сетей начали делиться диагнозами, которые обнаруживали у себя по результатам диспансеризации, которую не проходили. После того, как историей заинтересовалась региональная пресса, «Электронная регистратура» Саратовской области удалила массовые врачебные приписки из базы. В беседах с журналистами врачи государственных клиник отмечали, что вынуждены заниматься фальсификациями, так как руководство учреждений ставит подчиненным план по диспансеризации.

За несколько месяцев присутствия темы в повестке региональные чиновники так и не сообщили число приписок. В свою очередь, в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования сообщили об открытии горячей линии для приема сообщений граждан о приписках. Помимо того, в организации рекомендовали пациентам обращаться в страховые компании.

На вопросы к статистике диспансеризации указывают и различия в цифрах, приводимые федеральными органами власти. Так, в минувшем апреле Министерство здравоохранения РФ и Счетная палата разошлись в оценках числа прошедших госпитализацию россиян. Профильный министр Михаил Мурашко называл цифру 46%, тогда как аудиторы сообщили о 35,5%. При этом, плановый показатель на 2022 год составлял 53,5% населения страны.

Единственный судебный процесс о ложной диспансеризации, который удалось найти «Ъ», закончился в 2019 году. Тогда Пугачевский районный суд вернул в прокуратуру дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 192 УК РФ) в отношении участкового терапевта из Ивантеевского района. Тогда следствию не удалось найти доказательств выгоды, которую обвиняемая могла получить — последнее, как указал суд, необходимо для соответствующей квалификации произо­шедшего.

«За последние три года обращений по поводу фейковой диспансеризации в министерство здравоохранения Саратовской области не поступало. В случае возникновения подозрений о проведении фейковой диспансеризации гражданам необходимо обратиться в министерство здравоохранения Саратовской области»,— сообщили «Ъ» в профильном ведомстве.

Председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов уверен, что каждый случай следует разбирать отдельно: «Пока что все, что прозвучало, это информация о единичных случаях. Единичные случаи есть, это подтвердили сотрудники здравоохранения». Господин Грибов добавил, что депутаты готовы изучить каждый конкретный случай, если им предоставят соответствующие сведения.

Проблема была решена в регионе еще четыре года назад, уверен член профильного комитета Саратовской областной думы Владимир Есипов: «Уже давно не было таких обращений. Поэтому я склонен доверять докторам,­ которые говорят о техническом сбое. Тогда это носило массовый характер, и тогда и мы обращались в правоохранительные структуры, и порядок был наведен».

Никита Маркелов