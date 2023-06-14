Николай Подкопаев возглавил Верховный суд ДНР

Председателем Верховного суда Донецкой народной республики стал Николай Подкопаев. Указ о его назначении за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Ранее господин Подкопаев занимал пост главы расположенного в Саратове Первого кассационного суда общей юрисдикции. ВККС одобрила кандидатуру Николая Подкопаева 18 мая.

Указом президент также назначил Ирину Курцеву заместителем главы Балаковского районного суда, а Наталью Каштанову и Романа Мукбу — судьями Арбитражного суда Саратовской области.

Дарья Васенина