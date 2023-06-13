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В Саратовской области разрабатывают законопроект о запрете заниматься бизнесом для главврачей

Спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев заявил о разработке законопроекта о запрете иметь медицинский бизнес для руководства государственных медучреждений региона. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Ранее на ситуацию обратил внимание посетивший на прошлой неделе Саратовскую область председатель Государственной думы Вячеслав Володин: «Областную глазную клинику возглавляет главный врач, а через дорогу — аффилированная с ним частная. В Петровске главный врач ЦРБ возглавляет, а через дорогу — частная его же. Берите и ограничивайте это все».

В своем сообщении господин Исаев отметил: «в сфере здравоохранения существует круговая порука», а законодательство необходимо совершенствовать.

Новый законопроект, рассказал председатель облдумы, запретит главврачам и руководящему составу государственных медучреждний заниматься коммерческой деятельностью лично и через доверенных лиц или родственников. Для разработки документа создали рабочую группу.

Дарья Васенина

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