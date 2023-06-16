В Саратове после смерти покурившего вейп подростка завели уголовное дело

Следователи Ленинского района Саратова завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неостородности смерть 15-летнего мальчика (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Доследственную проверку вели в Октябрьском районе.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия на ул. Одесская, откуда месяцем ранее с признаками отравления неизвестной этиологии в областную детскую больницу доставили покурившего вейп подростка. После затяжки мальчик потерял сознание, изо рта у него шла мокрота с кровью. Из медучреждения изъяли необходимую документацию.

Следователи назначили судебные экспертизы и допросили граждан. Расследование продолжается.

Дарья Васенина