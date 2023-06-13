Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке стали дороже для жителей средней Волги

Статистики «РИА Новости» составили рейтинг доступности приобретения жилья в субъектах РФ. Волгоградская и Пензенская области оказались в первой четверти списка, Саратовская и Астраханская — в середине.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась в целом по стране. Эксперты связывают это с тем, что зарплаты не успевают расти вслед за ценами на недвижимость. В рейтинге 84 строчки: ввиду отсутствия данных в список не вошли Чукотский автономный округ, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Первые места у Ненецкого АО (5,3 млн руб.) и Магаданской области (5,7 млн руб.). И там и там, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру, семье нужно экономить в течение 2,6 лет. В первом регионе ситуация с начала 2022 года не изменилась; во втором гражданам теперь потребуется на полгода больше.

Сильнее всего подорожало жилье в Севастополе (7,8 млн руб.) и Кабардино-Балкарской Республике (3,2 млн руб.). Живущим в городе федерального значения семьям, чтобы накопить на квартиру, придется «утянуть пояса» на 14,2 лет (годом ранее было 9,6 лет). Желающим приобрести жилье в республике придется копить 13,5 лет (было 10,1 лет).

Из регионов средней Волги лучше всего дело обстоит в Волгоградской области — 18 место. Двухкомнатную квартиру на рынке вторичного жилья здесь можно купить за 3,1 млн руб., копить семье предстоит 5,3 лет, годом ранее нужно было 4,9 лет.

Затем идет Пензенская область — 24 место. Квартиры здесь стоят порядка 3,3 млн руб., копить придется 5,5 лет, в начале 2022-го требовалось 5,1 лет.

Друг за другом, на 43 и 44 местах соответственно, идут Саратовская и Астраханская области — в обоих регионах купить двухкомнатную квартиру на вторичном рынке можно за 3,9 млн руб. В первом семья сможет накопить за 6,4 лет (было 5,5), во втором — за 6,5 лет (было 5,2).

Дарья Васенина