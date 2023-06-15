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Астраханские чиновники договорилась об инвестициях в сельское хозяйство на 4,5 млрд

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашения об инвестициях в сельское хозяйство региона на 4,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ООО «Белая Дача Волга» намерено выращивать овощи на мелиорируемых землях в Приволжском районе Астраханской области. Соответствующее соглашение представители предприятия и региона достигли на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб, а продолжительность его реализации — 5 лет. Предполагается, что предприятие будет производить до 12 тыс. тонн овощей в год и хранить их в собственных хранилищах мощностью до 7,5 тыс. тонн. На ферме будет создано 125 новых рабочих мест.

ООО «Комплексные поставки» планирует построить в Ахтубинском районе агрокомплекс по выращиванию и переработке овощей открытого грунта. Проект также рассчитан на 5 лет и потребует инвестиций в размере 3,5 млрд руб. Компания собирается ввести в оборот не менее 3 тыс га земель и производить 84 тыс тонн овощей в год. Для хранения и переработки продукции будет построен завод с хранилищами мощностью 30 тыс. тонн и перерабатывающим комплексом. Овощи будут упаковываться в вакуумные пакеты перед реализацией. На агрокомплексе будет работать 850 человек.

Никита Маркелов

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