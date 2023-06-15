«Кривые схемы в кудрявые времена»

Территориальное управление Росимущества в Саратовской области обратилось в арбитражный суд с иском о возвращении в федеральную собственность кинотеатра «Саратов». Среди ответчиков три индивидуальных предпринимателя — они владеют зданием, и городская администрация, которой принадлежит земля. Юристы полагают, что Росимущество выиграет дело, сославшись на «кривые схемы» приватизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Саратов» был открыт в 1970 году

Фото: Google Maps Кинотеатр «Саратов» был открыт в 1970 году

Фото: Google Maps

9 июня в Арбитражный суд Саратовской области поступил иск ТУ Росимущества в Саратовской области «об истребовании из чужого незаконного владения» расположенных на проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова земельного участка площадью 3493 кв. м — у городской администрации; и находящегося там здания бывшего кинотеатра «Саратов» — у троих ИП: Дмитрия Куркина, Валентины Куркиной и Екатерины Семикиной.

Согласно данным публичной кадастровой карты (ПКК) от 2020 года, стоимость участка составляет 8,075 млн руб.; здания — 10 млн руб.

Третьими лицами по делу выступают: областные прокуратура и управление Росреестра, городской и региональный комитеты по управлению имуществом.

13 июня судья Вадим Бондаренко наложил на указанные объекты обеспечительные меры, запрещающие управлению Росреестра по Саратовской области производить с ними регистрационные действия.

Кинотеатр «Саратов» открылся в 1970 году и обладал тогда самыми большими в городе экраном и зрительным залом. В 90е в здании располагались мебельный салон, ломбард и ритуальная фирма. В 2002 году город нашел средства на ремонт здания и закупку нового кинооборудования. В 2004м саратовский комитет по управлению имуществом сдал «Саратов» в аренду ООО «Синема-СиТи». Кинотеатр возобновил работу в 2005м.

В 2010е неподалеку от однозального «Саратова» открылись многозальные кинотеатры — в ТРЦ «Хэппи Молл» и «ТАУ ­Галерея». В начале лета 2018 года «Саратов» закрыли на реконструкцию — с тех пор кинотеатр не работает.

Согласно данным ПКК, 3 августа 2021 года была зарегистрирована сделка о передаче здания «Саратова» трем собственникам. Спустя месяц спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проверить обстоятельства приватизации. Возглавлявший тогда городскую администрацию Михаил Исаев пообещал «принять меры» и заявил, что собственники не предпринимали попыток возобновить работу кинотеатра, но неоднократно пытались его продать. Господин Исаев высказывал намерение возродить в «Саратове» кинопоказы.

По данным kartoteka.ru, директором и совладельцем образованного в 2003 году ООО «Синема-СиТи» является Дмитрий Куркин (также он числится совладельцем автосалонов). Второй учредитель — Мария Косицина. В 2012 году из состава учредителей вышла Людмила Беднова — с тех пор ее доля 39,5% остается нераспре­деленной.

Глава юридического бюро «АргументЪ» Андрей Ларин считает, что Росимущество выиграет иск. Собеседник «Ъ» объяснил, что «изъятие из незаконного чужого владения» означает изъятие собственности, когда истец считает имущество своим и выбывшим помимо его воли: «Например была у бабушки квартира. Она сделала доверенность на дочку, а та без ее ведома перепродала квартиру. То есть волеизъявления собственника на продажу не было».

Ситуацию, где даже город может оказаться такой «дочкой», господин Ларин объяснил «кривыми схемами в кудрявые времена»:

«В 90е, когда все это оформлялось, была жуткая неразбериха: где земля федеральная, где муниципальная. Грубо говоря, был такой подход: раз в Саратове, значит наша, муниципальная».

Юрист полагает, что вложившиеся в объект собственники не смогут в случае изъятия кинотеатра отсудить компенсации:

«Рос­имущество скажет: это имущество у вас было незаконно, оно наше. А тогда вы должны были любые ремонты проводить с согласия собственника, а мы такого согласия не давали. В законе указано: если согласие собственник не давал, а ты самовольно производишь какой-то ремонт, это твоя личная проблема, собственник за это деньгами не ­отвечает».



Дарья Васенина