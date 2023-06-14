Участвующие в СВО саратовские сироты получат жилье без очереди

Депутаты Саратовской областной думы согласились дать участвующим в СВО детям-сиротам приоритет на получение жилья. Проект закона, как сообщает пресс-служба парламента, внес прокурор региона Сергей Филипенко.

Из пояснительной записки следует, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые участвуют в СВО, должны иметь преимущественное право на обеспечение жильем перед другими гражданами, включенными в соответствующий список. Инициатива касается не только квартир, но и жилищных сертификатов.

Комитет поддержал проект закона и направил его на очередное заседание областной Думы для принятия в двух чтениях.

Председатель комитета Александр Бурмак («Единая Россия») отметил, что закон нацелен на совершенствование законодательства в сфере обеспечения жильем отдельных категорий граждан: «Мы анализируем конкретные ситуации ребенка-сироты и выявляем пробелы в законодательстве, которые по возможности оперативно устраняем», — приводит слова депутата пресс-служба.

«Людям, защищающим нашу Родину, необходимо оказывать любую возможную помощь, тем более если они выросли без родителей», — написал господин Бурмак в своем Telegram-канале.

Дарья Васенина