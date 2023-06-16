В Армавире задержали подростка, планировавшего поджог образовательного учреждения

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю по материалам УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Армавира, который обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта. Следствие считает, что с апреля по май 2023 года подросток собирался в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира.

По данным следствия, подросток самостоятельно изготовил зажигательную смесь и собирал самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке. 15 мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена. Молодой человек задержан, по ходатайству следователя его заключили под стражу.

Анна Перова, Краснодар