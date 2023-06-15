Мантуров анонсировал программу поддержки пострадавшего от обстрелов бизнеса

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что власти готовят программу поддержки пострадавших от обстрелов промышленных предприятий. По его словам, эту скоро программу рассмотрят в правительстве.

«Мы сейчас готовим отдельную программу, будем рассматривать ее в правительстве, в части мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, тех производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев по нашим промышленным предприятиям»,— сообщил Денис Мантуров на ПМЭФ.

По данным «Ъ», только на апрель ущерб пострадавших от обстрелов компаний из приграничных Белгородской и Курской областей, которые не могли получить от страховщиков возмещение за недвижимость и технику, превышал 1,5 млрд руб.

В апреле правительство анонсировало возможность предоставления пострадавшим от обстрелов предприятиям малого и среднего бизнеса льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях. В мае заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский сообщил, что в 2023 году на поддержку бизнеса в регионе потратят 2,4 млрд руб.

До этого правительство принимало меры поддержки Белгородского бизнеса в феврале: тогда предпринимателям с приграничных территорий предоставили возможность отсрочки по налогам и сборам. На льготы имеют право пострадавшие от обстрелов предприятия, а также бизнес, чьи доходы в сфере потребительского рынка упали более 30% с февраля 2022 года. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагал создать единый реестр пострадавших от боевых действий предприятий.

Анастасия Ларина