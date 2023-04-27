Правительство предоставит бизнесу в пострадавших от обстрелов регионах льготные микрозаймы

Правительство России предоставит возможность пострадавшим от обстрелов со стороны Украины предприятиям малого и среднего бизнеса получать льготные микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях на более выгодных условиях. Такая же возможность будет предоставлена самозанятым гражданам в регионах, где действует средний уровень реагирования.

Как сообщают в Минэке, соответствующие изменения внесены в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» и утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Процентная ставка по микрозаймам для пострадавших от обстрелов предпринимателей не будет превышать ключевую ставку Банка России, действующую на момент заключения кредитного договора. Ранее этот показатель мог доходить до 2,5 ключевой ставки.

Также для пострадавшего бизнеса снижен срок рассмотрения заявки на получение поручительства или гарантии: он будет составлять не более одного рабочего дня с момента обращения заемщика (в стандартной ситуации срок составляет 3 до 10 дней). Кроме того, максимальная ставка вознаграждения за предоставление поручительства или гарантии зафиксирована на уровне не более 0,5% (раньше — до 3%).

Принятые меры коснутся бизнеса из регионов со средним уровнем реагирования: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать единый реестр предприятий, которые пострадали от обстрелов, для выделения им поддержки от государства. Согласно предложению бизнес-омбудсмена, оценивать ущерб будут независимые оценщики по специальной методике, которую предстоит создать. Борис Титов указывает, что для компенсации затрат можно субсидировать зарплаты, дать кредитные и налоговые каникулы, выделить субсидии на релокацию, компенсировать ущерб от разрушений из бюджета, а также возместить повышенные страховые премии и утрату взятой в лизинг техники.

По информации «Ъ», совокупный ущерб компаний Белгородской и Курской областей, которые не могут получить от страховщиков возмещение за недвижимость и технику, пострадавшие при обстрелах, уже превысил 1,5 млрд руб.

Подробнее о бедах предпринимателей в приграничных регионах — в материале «Это ваши предпринимательские риски».

Александр Кислов