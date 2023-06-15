Главные новости за 15 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Новости ПМЭФ-2023

Инвестиционный холдинг Alias Group, штаб-квартира которого находится в Краснодаре, и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о сотрудничестве общим объемом 90 млрд руб.

За первый день Петербургского международного экономического форума делегация Краснодарского края заключила соглашения на 75,4 млрд руб.

В Анапе построят курортно-гостиничный кластер «Лучи» за 48 млрд руб. Соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гостиничные операторы Alean Collection и AZIMUT Hotels, а также итальянская Domina Hotels.

ГК «Мантера», которую связывают с Александром Ткачевым, планирует построить к 2027 году новую горнолыжную трассу на курорте «Горный воздух» на Сахалине.

Администрация Краснодара подписала соглашение о строительстве фабрики по производству композитных бассейнов. Производство планируют запустить до конца 2027 года.

Новая фабрика мороженого и полуфабрикатов появится в Краснодаре. Объем инвестиций оценивается в 606 млн руб.

Крым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашений и меморандумов на общую сумму 209 млрд руб.

Новости регионов

Ночью и утром 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников. Шесть из них сбили, остальные заглушили и посадили средствами РЭБ.

Также ночью 15 июня жителей Краснодара напугал громкий звук, похожий на взрыв. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что он связан с преодолением самолетом звукового барьера.

В Горячем Ключе за два часа выпало 30 мм осадков, что является месячной нормой. В городе подтопило придомовые территории.

В Сочи откачали 1,5 млн литров воды с подтопленной в результате ливней канализационной насосной станции (КНС) «Мацеста».

В Краснодаре частично перекрыли улицу Московскую из-за подтопления, вызванного затяжным дождем. Движение открыли только через несколько часов.

В Крыму опровергли сведения об ухудшении качества питьевой воды и заражении местных жителей опасными патогенами.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по Дальнему западному обходу Краснодара на федеральной трассе М-4 «Дон». Длина магистрали составила 51 км.

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