Компания экс-губернатора Ткачева построит горнолыжные трассы на Сахалине к 2027 году

ГК «Мантера», которую связывают с бывшим губернатором Кубани и экс-министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, планирует ввести в эксплуатацию новую горонолыжную трассыу на курорте «Горный воздух» на Сахалине к 2027 году. Соглашение с правительством Сахалинской области подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают «РИА Новости» .

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Старт строительства, которое состоит из двух этапов, запланирован на 2025 год. Сейчас идет подготовка проектной документации и технологических решений. Стартовали изыскательские работы, проведена аэрофотосъемка. Проект подразумевает возведение двух подвесных канатных дорог на горах Красная и Острая.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мантера-Групп» зарегистрировано в 2021 году в Сириусе. Бенефициаром выступает Сергей Улитин. Чистая прибыль в 2022 году составляет 60,9 млн руб. Выручка — 357,6 млн руб.

Олег Исаев

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