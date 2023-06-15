Минздрав Крыма опроверг слухи о загрязнении питьевой воды и заражении людей

В Крыму опровергли сведения об ухудшении качества питьевой воды и заражении местных жителей опасными патогенами. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Крыма Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

В ведомстве отметили, что регулярно проводят мониторинг состояния питьевой воды в Крыму и Севастополе.

«По состоянию на 15 июня 2023 года патогенны не выявлены»,— говорится в сообщении.

Сведения об ухудшении эпидобстановки распространились в украинских Telegram-каналах. В министерстве отметили, что документа, опубликованного в соцсетях, не существует.

Анастасия Донскова

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