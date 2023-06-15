Минздрав Крыма опроверг слухи о загрязнении питьевой воды и заражении людей

В Крыму опровергли сведения об ухудшении качества питьевой воды и заражении местных жителей опасными патогенами. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.
Фото: пресс-служба Минздрава Крыма
В ведомстве отметили, что регулярно проводят мониторинг состояния питьевой воды в Крыму и Севастополе.
«По состоянию на 15 июня 2023 года патогенны не выявлены»,— говорится в сообщении.
Сведения об ухудшении эпидобстановки распространились в украинских Telegram-каналах. В министерстве отметили, что документа, опубликованного в соцсетях, не существует.
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