Республика Крым заключила на ПМЭФ соглашений на 209 млрд рублей

Республика Крым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключил соглашений и меморандумов на общую сумму 209 млрд руб. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аксенов Фото: Сергей Аксенов

Самый масштабный инвестиционный проект — создание туристического кластера в Ленинском районе. Объем инвестиций в его строительство составляет 110 млрд руб. Также среди крупных проектов господин Аксенов выделяет строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе. Ожидаемая сумма инвестиций составляет 55 млрд руб.

Помимо этого в столице полуострова построят завод по утилизации медицинских отходов за 408 млн руб., а в Феодосии — завод по выпуску полиэтиленовых труб. Объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд руб.

«Знаковым событием стало подписание на полях форума соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Республики Крым с ДНР, ЛНР и Херсонской областью», - отметил господин Аксенов.

Олег Исаев

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