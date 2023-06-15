В Краснодаре построят фабрику мороженого и полуфабрикатов за 606 млн рублей

Новая фабрика мороженого и полуфабрикатов появится в Краснодаре. Объем инвестиций оценивается в 606 млн руб. Соглашение о строительстве было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Краснодара Евгений Наумов.

Благодаря проекту, как уточняет градоначальник, появится 185 новых рабочих мест. Инициатор проекта — ООО «Кубань-Мороженое».

Проектная мощность фабрики составит 900 тонн полуфабрикатов в месяц и до 3,5 тыс. тонн в месяц мороженого.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Кубань-Мороженное» зарегистрировано в 2012 году в поселке Березовом (пригород Краснодара). Директором является Кярам Арабин. Выручка за 2022 года составляет 1 млрд руб. Чистая прибыль - 25 млн руб.

Ранее администрация города Краснодара подписала соглашение на ПМЭФ о строительстве фабрики по производств композитных бассейнов. Предполагаемая мощность фабрики составит 1,2 бассейнов в год. Производство планируют запустить в 2027 году.

Олег Исаев

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