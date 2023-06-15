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В Краснодаре перекрыли улицу Московскую из-за подтопления

В Краснодаре частично перекрыли улицу Московскую из-за подтопления, вызванного затяжным дождем. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города.

Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

«На участке от Гомельской до Петра Метальникова в обоих направлениях работает спецтехника»,— говорится в сообщении.

Подтопление произошло из-за ливневой канализации, забитой мусором. В центре отметили, что вода уйдет после прочистки системы. Водителям рекомендовано планировать маршруты с учетом сложившейся обстановки.

В Краснодаре из-за продолжительных ливней образовались девятибалльная пробка. Движение затруднено на крупных и центральных улицах города.

Анастасия Донскова

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