В Сочи откачали 1,5 млн литров воды с затопленной насосной станции

В Сочи откачали 1,5 млн литров воды с подтопленной в результате ливней канализационной насосной станции (КНС) «Мацеста». Об этом сообщает ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи

Работу КНС к настоящему времени полностью восстановили. Завершились пуско-наладочные работы. Помещения «Мацесты» были затоплены водой, поднявшейся на 8 м.

«Мобильная спецтехника осушала объект до позднего вечера. Включение оборудования производилось с предельной осмотрительностью и поэтапно»,— отметил главный инженер водоканала Сочи Герасим Родин.

В ликвидации последствий участвовали не менее десяти специалистов. Насос удалось запустить 14 июня в 21:00. Через 1,5 часа агрегаты КНС перевели в автоматический режим. Полностью восстановить работу станции удалось к полуночи.

Ночью 14 июня из-за обильных осадков в районе Сочи поднялся уровень реки Мацеста. В результате подтопило несколько придомовых территорий и дороги, повредились сети газопровода.

Анастасия Донскова

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