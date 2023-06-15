Девять беспилотников пытались ночью атаковать Крым

Ночью и утром 15 июня над Крымом зафиксировали девять беспилотников. Шесть из них сбили, остальные заглушили и посадили средствами РЭБ, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Он отметил, что один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. В результате в нескольких домах выбило стекла, жертв нет.

«Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

С начала спецоперации РФ на Украине на Крым регулярно совершаются атаки беспилотников. Их также замечают в районе Севастополя. Как правило, все дроны удается сбить.

Татьяна Ручкина

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