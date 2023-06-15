За первый день на ПМЭФ делегация Кубани заключила соглашения на 75,4 млрд рублей

За первый день Петербургского международного экономического форума делегация Краснодарского края заключила соглашения на 75,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 15 июня также запланированы десятки встреч, переговоров и подписаний соглашений.

В первый день форума Кубань подписала пять соглашений на 50,4 млрд руб. в сфере туризма. В результате в регионе должны появиться новые гостиничные комплексы, промышленные парки и винодельня. Вениамин Кондратьев отметил, что еще три соглашения на 24,9 млрд руб. были заключены в сфере промышленности и одно — в потребительской сфере. Всего за счет реализации проектов на Кубани появится более 4,2 тыс. новых рабочих мест.

К 2030 году в крае в районе Восточной промышленной зоны построят промышленный парк в новом формате «Лайт индастриал». ГК «Фитофарм» инвестирует около 1,7 млрд руб. в промпарк «Воскресенский» в Анапе.

Кроме того, мэрии Армавира, Новороссийска и Сочи присоединились к эксперименту по внедрению цифровых инструментов проектного управления и принципов клиентоцентричности при подготовке и реализации инвестпроектов. Они подписали соглашения о взаимодействии на площадке региона с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Национальным Центром ГЧП. Мэрия Сочи также заключила соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве России для получения консультативной и экспертной помощи по обращениям администрации.

Татьяна Ручкина

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