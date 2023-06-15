В Краснодаре к 2027 году построят фабрику по производству бассейнов

Администрация города Краснодара в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение о строительстве фабрики по производству композитных бассейнов. Производство планируют запустить до конца 2027 года. Об этом сообщает глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Соглашение подписано с компанией «Компас Пулс Рус». Предполагаемая мощность фабрики составит 1,2 бассейнов в год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Компас Пулс Рус» зарегистрировано в поселке Индустриальном (пригород города Краснодара) в 2014 году. Директором общества является Антон Чаленко. Бенефициар — Левон Тахмазян. Выручка в 2022 году составляет 168,4 млн руб. Чистая прибыль — 12,5 млн руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram