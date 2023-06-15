В Горячем Ключе за два часа выпала месячная норма осадков

В Горячем Ключе за два часа выпало 30 мм осадков, что является месячной нормой. В городе подтопило придомовые территории, сообщил мэр Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

«Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно. Привлекаем и средства спасотряда, и пожарной охраны, и Водоканала, и ЦРЭС, чтобы своевременно ликвидировать последствия»,— отметил глава Горячего Ключа.

После посещения районов, где подтопило придворовые территории, он отметил, что дождя уже нет, но вода спускается с горных участков. Спасатели с вечера начали откачивать воду. Мэр подчеркнул, что нуждающимся окажут помощь в полном объеме.

В Кропоткине и Лабинском районе из-за прошедших ливней подтопило 72 придомовые территории. В поселке Ильском Северского района работает комиссия по обследованию и оценке ущерба после залпового ливня, сообщается, что в 20 домов заходила вода.

Татьяна Ручкина

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